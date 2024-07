Zadnja rajža savinjskih in zadrečkih flosarjev

V nadaljevanju preberite:

Dušan Čater se je v romanu ­Dežela Zoo, ki je izšel pri Beletrini, lotil teme splavarjenja lesa po Savinji in nato po Savi ter s tem povezanih človeških usod. Ta dejavnost je svojčas močno vplivala na širše savinjsko območje, avtor pa poskuša oteti pozabi to specifično dejavnost in z njo povezan jezik. V ospredju so odtenki odnosov v premožni splavarski družini Habermann.