V nadaljevanju preberite:

Na nekaterih področjih še vedno velja, da so ženske marginalizirane in v podrejenem položaju, očitno pa to ne velja več za književnost. Tako vsaj meni britanski pisatelj, kritik in založnik Jude Cook, ustanovitelj nove neodvisne založbe Conduit Books, ki se bo osredotočila na izdajanje knjig moških avtorjev.