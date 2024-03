Zgodba o materi, ki ima zelo slab dan in naredi nedopustno napako

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Beletrina je lani izšel roman Šola za dobre matere, prvenec ameriške pisateljice Jessamine Chan. Gre za kontroverzno pripoved o materinstvu in dveh urah običajnega dne, ki usodno zaznamujeta življenje 39-letne matere samohranilke Fride Liu. Utrujena in kronično neprespana za trenutek pusti svojo 18-mesečno hčerko samo, sosedje slišijo jok in pokličejo službo za zaščito otrok. Roman, ki je obravnavan kot znanstvena fantastika, je vsaj v določenih delih nadvse realen. Avtorica je z njim nagovorila številne bralce po svetu.

Od kod ideja za srhljivo zgodbo o materi, ki ima zelo slab dan in jo pri tem ujamejo? Jessamine Chan je za Delo povedala: Ko sem leta 2014 začela pisati Šolo za dobre matere, me je razjedala tesnoba, imeti otroka ali ne. Bila sem sredi tridesetih in časovni pritisk je bil velik. Sredi tega boja sem po naključju prebrala članek Kje je tvoja mati?, ki ga je leta 2013 v New Yorkerju objavila Rachel Aviv. V njem je pisala o materi, ki se bori za skrbništvo nad sinom, potem ko ga je doma pustila samega, in o strašni izkušnji z ameriškim družinskim sodnim sistemom. Klinični jezik, ki ga uporabljajo službe za zaščito otrok, in oster občutek krivice, ki sem ga začutila v imenu te matere, sta se mi močno vtisnila v spomin. Nekaj mesecev pozneje sem začela razvijati idejo za zgodbo o materinstvu. Predstavljala sem si protagonistko Frido, mater, ki je neurejena, sebična, poželjiva, ranljiva, hrepeneča in resnična. Mater, ki stori nedopustno napako.