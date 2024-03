Mirela Čavajda, Hrvatica, ki je dvignila glas za vse ženske

V nadaljevanju preberite:

Danes je Mirela Čavajda mama dveh otrok – mlajši je star deset mesecev. Na vprašanje o pravici do splava, ki je bilo ob njeni izpostavljenosti v medijih v hrvaški družbi zelo glasno, je bila za Delo jasna: »Gre za vprašanje ženskega psihičnega in fizičnega zdravja, zato je nujno, da se o tem pogovarjamo. In da imajo ženske možnosti izbire.« Zanjo je bilo tedaj najpomembneje, da se je počutila varno in da je lahko zaupala ljudem, ki so opravljali postopek. »Potrebovala sem občutek človečnosti, ki sem ga v Ljubljani dobila, v Zagrebu pa ne. Tukaj so se obnašali, kot da želim ubiti svojega otroka, kot da sem morilka,« je dejala.

Njena zgodba je bila pred dvema letoma vzrok, da smo se v Sloveniji in na Hrvaškem začeli več in glasneje pogovarjati o pravicah žensk in o dostopnosti splava.