Znani so nominiranke in nominiranci za najboljše literarno delo

Za nagrado kritiško sito – nagrado za najboljše literarno delo slovenskega avtorja ali avtorice iz leta 2022 po izboru slovenskih literarnih kritikov –, ki jo bo Društvo slovenskih literarnih kritikov (DSLK) podelilo dvanajstič, je letos pet nominirank in nominirancev.

Med njimi so Blaž Božič s pesniško zbirko Mleček, žbunje: grobovi v njem (Center za slovensko književnost), Ajda Bračič z zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje (LUD Literatura), Katja Gorečan z romanom Materinska knjižica (LUD Literatura), Lado Kralj z romanom Ne bom se več drsal na bajerju (Beletrina) in Vesna Lemaić z zbirko kratkih zgodb Trznil je, odprla je oko (Cankarjeva založba).

Kot so sporočili iz DSLK, bodo zmagovalno delo razglasili junija na Slovenskih dnevih knjige.

Kritiško sito je, kot pojasnjujejo iz DSLK, edina literarna nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja ali avtorice v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki in kritičarke. Pri izbiri nagrajenca sodeluje najširši kritiški forum, saj imajo možnost pretresanja vsi člani društva, na mrežici sita pa lahko ostanejo vse knjige, ne glede na zvrstne, žanrske in ostale opredelitve. Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa knjižno delo, ki je prejelo največ glasov kritiške žirije. Na tak način želijo pri podeljevanju nagrade zagotoviti tako strokovno težo kot tudi demokratičnost pri izbiranju nagrajenca.

Lani je nagrado prejela Ana Marwan

Ana Marwan: Zabubljena FOTO: Promocijsko gradivo

Nagrado kritiško sito so doslej prejeliza pesniško zbirko Najboljši so padli (Študentska založba, 2011),za roman Da me je strah? (Goga, 2012),za roman Telesa v temi (Center za slovensko književnost, 2013),za roman Po njihovih besedah (Modrijan, 2014),za zbirko kratke proze Hiše in drugi prosti spisi (Mladinska knjiga, 2015),za roman Kronosova žetev (Beletrina, 2016),za pesniško zbirko Maršal (Beletrina, 2017),za roman Mamuti (LUD Literatura, 2018),za pesniško zbirko da ne da ne bo več prišla ... (samozaložba, 2019),za pesniško zbirko Krhke karavane (LUD Literatura, 2020) inza roman Zabubljena (Beletrina, 2021).

Nagrado kritiško sito, ki je del projekta bralne kulture, sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Nagrado podpirata tudi Društvo slovenskih pisateljev in Ljubljana, Unescovo mesto literature.