Kritiško sito dobi Muanis Sinanović

Društvo slovenskih literarnih kritikov je na prireditvi na vrtu Vodnikove domačije v Šiški, ki jo je vodila Aleksandra Gačić, podelilo nagrado kritiško sito. Gre za edino literarno nagrado pri nas, ki jo za najboljše literarno delo preteklega leta podeljujejo literarni kritiki. Glasovanje poteka v dveh krogih, pri njem pa imajo možnost sodelovati vsi člani društva.Tokrat je nagrado prejel(1989) za zbirko Krhke karavane, ki je izšla pri založbi LUD Literatura. V njenem opisu na spletni strani založbe piše, da je Sinanović z njo "po bolj formalnih eksperimentih prejšnjih del našel zrel glas, ki v premišljeni in dodelani poeziji razmišlja o identiteti posameznika v času družbenih sprememb. Njegova poezija je obenem osebna in družbeno kritična, njegov glas je glas mladega posameznika, a tudi kateregakoli pripadnika manjšin. V izjemno učinkoviti zbirki se posveča tudi temam, kot so migracije, religija in drugačnost, kar zbirki daje pomembno družbeno težo."Muanis Sinanović je pesnik, pisec in kritik ter vse bolj uveljavljen mislec mlajše generacije, ki objavlja v več revijah, portalih in drugih publikacijah. Doslej je izdal štiri pesniške zbirke, eksperimentalni "balkanofuturistični" roman Anastrofa in zbirko esejev Beat v svetu (LUD Šerpa, 2021). Za svojo prvo zbirko Štafeta okoli mestne smreke (KUD France Prešeren, 2011) je prejel nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec. Njegova poezija je bila umeščena v več antologij in prevedena v nekaj jezikov; izbor njegovih pesmi je pri Srbskem kulturnem centru Danilo Kiš izšel tudi v dvojezični izdaji.Za kritiško sito so bili nominirani šes pesniško zbirko Nebo pod vodo,c z romanom Agni,z romanom Naj me kdo zbudi ins pesniško zbirko Nekaj o nas kot živalih.