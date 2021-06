Pisateljica ovce pasla

V nadaljevanju preberite: Petnajst let Ana Marwan živi v Avstriji, o Sloveniji ne ve nič. Murskosobočanka je. Delala je na sosedskem ministrstvu za promet, službeno analizirala nogometno ligo prvakov, po telefonu svetovala igralcem pokra, v katerem se tudi sama mojstri, ta čas pa sedi v staji in skrbi za postkovidsko resocializacijo terapevtskih koz in ovac. Piše, odkar ve zase, in ker se ji njeno življenje zdi dolgočasno, se v literaturi zateka v fikcijo. V nemščini je romaneskni prvenec izdala predlani, v slovenščini je pred kratkim izšlo njeno delo Zabubljena.