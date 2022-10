Kvadratni meter: Dobrodošli /Projektni prostor Aksioma, Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Kolektivno delovanje, ustvarjanje začasnih situacij, motenj v javnem prostoru kažejo na drzno in dobrodošlo pozicijo mladih ustvarjalk, ki so že s preteklimi projekti, na primer Spomenikom stanovanjski krizi (2021) na Muzejski ploščadi Metelkova, vzbudile pozornost ter jasno začrtale temo, ki jih zanima. Nedostopnost stanovanj, nižji življenjski standard, gentrifikacija in turistifikacija so aktualne teme, ki morajo (še bolj) stopiti v fokus, avtorice pa polje sodobne umetnosti uporabijo kot platformo za angažirani pristop, znotraj katerega domiselno (z nekaj ironije) analizirajo, predstavljajo in razširjajo vedenje o različnih dejavnikih za nastalo stanje