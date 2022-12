Ocenjujemo: Rdeča raketa in zeleni planet

V nadaljevanju preberite:

Dogajanje novega stripa Ivana Mitrevskega je postavljeno v 23. stoletje, ko ima svojo vesoljsko agencijo tudi Slovenija, njena glavna zvezda pa je Rdeča raketa s petčlansko posadko, v kateri so poveljnica misije Ana, ki slabo cilja, tehnični vodja dr. Muri, nekdanja gasilka Martina, ki cilja odlično, pes antropolog Runo in ladijski biolog Luka. No, če smo čisto natančni, se je vse začelo že veliko prej, in sicer s hitro, še hitrejšo, ultrahitro dostavo hrane, ampak pustimo to … Rdeča raketa tokrat pristane na planetu Zeleni Jurij, na katerem se res bohoti zelenje, med katerim naša posadka kmalu odkrije domorodce, le malo kasneje pa se seznani tudi z bolj in manj oddaljeno zgodovino njihovega planeta, ki je včasih kazal drugačno podobo (in barvo).