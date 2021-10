Ocenjujemo: Čudovitost spomina

V nadaljevanju preberite:

Tematika razstave Čudovitost spomina ni povsem natančno določena, razteza se od poetičnih metafor do družbenega, kolektivnega spomina, pa vendar so že najbolj izstopajoči poudarki posameznih del dovolj, da v tem zaporedju različnih idej prepoznamo raznolik mozaik poetik in zasnov, ki na relevanten način obravnavajo ta ključni segment družbe, v katerem se prepletata zgodovina in sodobnost. V času vsesplošnega ohranjanja in digitalizacije podatkov, shranjevanja preteklosti in minulega, je zatorej tematizacija spomina v umetnosti še kako dobrodošel in aktualen razstavni koncept