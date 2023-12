Ocenjujemo: Fun Fact (Zanimivo dejstvo)

V nadaljevanju preberite:

V Stari mestni elektrarni je od 1. do 3. decembra na odru zazvenelo Zanimivo dejstvo oziroma Fun Fact v soavtorstvu slovenskih igralcev in perfomerjev Katarine Stegnar, Primoža Bezjaka in Branka Jordana ter estonskih ustvarjalcev – dramaturga in umetnostnega zgodovinarja Eera Epnerja, performerja in režiserja Marta Kangra ter igralca in režiserja Juhana Ulfsaka.