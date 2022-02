Ocenjujemo: Katarina Morano: Usedline, režija Žiga Divjak

V nadaljevanju preberite:

Estetika vsakdanjosti oziroma tako imenovana poetika vsakdanjega življenja se ciklično pojavljata in ugašata ob bolj kompleksnih, sofisticiranih ali družbenopolitično udarnih umetniških projektih. Izpeljave so različne, od izrazito liričnih in hladno dokumentarnih do radikalnih in mejnih, ki bi jih lahko nekako – prosto po Freudu – umestili kar v polje sodobne psihopatologije vsakdanjega življenja. V Usedlinah Katarine Morano v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL), ki so bile tudi uvodna predstava mednarodnega festivala Ruta, so po eni strani združene vse te karakteristike, po drugi pa drame ne bi mogli umestiti v nobeno od teh kategorij, saj se takšna poetika vsakdanjega bolj manifestira v prozni oziroma že kar prozaični maniri.