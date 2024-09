Ocenjujemo: Laibach Kunst: Unternehmen Barbarossa/Kibla Maribor

V nadaljevanju preberite:

Da neko delo – kot se reče – prestane preizkus časa in tudi po desetletjih ali celo stoletjih zadrži status ikoničnega, je pač praviloma sinteza različnih dejavnikov, kamor ob renomeju avtorja, perfekcionizmu izvedbe ter relevantnosti motiva oziroma vsebine sodijo tudi osebne in intimne, pa tudi širše družbene in zgodovinske okoliščine, ki jih določena umetnina bodisi afirmira ali pa postavlja pod vprašaj.