Ocenjujemo: Miroslav Krleža: V agoniji

Da liki v salonih vile Zlatica lahko zaživijo skoraj tako, kot bi bili vanjo ujeti od nekdaj, gre pripisati predvsem režijskemu konceptu, ki z zavedanjem, da so v Krleževi drami v ospredju predvsem dialogi, minimalno posega v naravno mizansceno prostorov. Navidezno skromna, a v matici dogajanja kompleksno zastavljena režija Nine Šorak tako poskrbi, da uprizoritev na nobeni točki ne poseže po pretencioznih vzgibih, ki bi se lahko rodili predvsem iz potencialov, ki jih ponuja izbrani uprizoritveni prostor. V agoniji je kammerspiel v vsej veličini, ki s premišljenimi uprizoritvenimi ključi ujame bogatost Krleževe klasike in prostorom vile Zlatica ponudi možnost ponovnega življenja – tistega, ki lahko korespondira tako z njenim kot našim časom.