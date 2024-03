Ocenjujemo: Nebesje/režija Sebastijan Horvat

V nadaljevanju preberite:

Močna kolektivna igra, v kateri so vsi člani zasedbe složni, a kljub temu vzpostavljajo izrazite individualne karakterizacije dramskih oseb, ohranja bogat podtekst in subtilnost besedilne­ predloge, igralke in igralci pa najbolj zažarijo v natančno orkestriranih prizorih hkratnega dogajanja in govorjenja. Slednje ustvarja atmosfero nujnosti, panike, katastrofalnosti, tudi kadar gre le za navidezno »govorjenje v prazno«, in stalno poudarja pomembnost ter pomen vsake izrečene replike, četudi se ta veže le na trač iz sosednje vasi.