Ocenjujemo: Sled ognjenega svinčnika

Pesnica nadvse občuteno odstira samoniklost in markantno mentaliteto Kvedrove; oboje ji uspeva poustvarjati popolnoma nevsiljivo in s pridruženimi prehodi v priljudno, a ponotranjeno pisavo. To smiselno sooblikujejo prej omenjeni prvoosebni pristavki, skozi katere vejeta nepopustljiva gorečnost in pisateljska predanost. Od tod tudi naslovna sintagma in vanjo vpeta napotovanja na pogum, angažiranost in zagnanost, zapolnjena s prizadevanji, da bi z zavednejšim pisateljevanjem premagovali prepreke in presvetlili temo.