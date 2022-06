Ocenjujemo: Tatovi podob

V nadaljevanju preberite:

Dramaturško zaporedje točk v tokratni izvedbi nas popelje po skoraj vseh postojankah problemov sodobnega človeka. Performerji si na odru »pijejo kri,« rapajo o kapitalizmu, naslavljajo vsesplošno apatičnost in slačijo potrošništvo, vse skupaj pa zapakirajo v komično in glasbeno-plesno dovršeno celostno podobo, v kateri pa umetelno poskrbijo, da se nikoli ne spustijo na nivo didaktičnosti in moraliziranja. Tako kolektivu v času, ko se zdi, da vsak cuka svojo delicijo pridiganja, ponovno uspe občinstvo prav brechtovsko peljati čez kabarejsko zabavo do ključnih opomnikov, ob tem pa pusti, da se njih interpretacija in kontekstualizacija raje kot na odru zgodi v sprejemniku.