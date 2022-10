Ocenjujemo: Tik je šel v gozd po drva

V nadaljevanju preberite:

Ustvarjalca pogosto, z različnimi pristopi, tudi raziskujeta meje med različnimi ravnmi: Tika enkrat ustavi to, da se je ustavil čas, kar za bralca pomeni, da je priča ponavljanju enega in istega prizora (na katerem se premika samo polž, za katere naj bi bilo značilno, da so odporni na čas). Drugič se Tik nenadoma znajde v računalniškem programu. V kader s samorogi vpade ogorčen konj, potem ko avtor konje imenuje samorogovi »necivilizirani bratranci brezrogi ali konji«.