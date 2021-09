Ocenjujemo: Zgodbe s panjskih končnic

V nadaljevanju preberite:



Ko je leta 1993 izšla Kovačičeva knjiga Zgodbe s panjskih končnic, je po besedah literarne zgodovinarke Helge Glušič presenetila vse poznavalce in bralce avtorjevega pripovedništva – knjiga se je namesto v za avtorja značilno avtobiografikcijo podajala v simboliko ljudske epike. Zgodbe o orjakih, ljubicah, dvoglavih sinovih, hudih mamah, muhah, mrtvih dekletih in drvarjih v raju so te dni v avtorski predstavi Petre Govc s prepletom pripovedovanja, glasbe in giba zaživele tudi na odru Mini teatra.