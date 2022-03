Pripadnica položne in prepišne govorice

V nadaljevanju preberite:

Pesnica v svojem pisanem opusu pripravno preigrava poante prenekaterih poskritih in marsikdaj temnejših plati podzavesti, pretakanja, presnavljanja in premišljevanja nasploh. Spremljajo jih pronicljivi neologizmi, podolžno pritegnjeni v priklicani kontekst, ter razkrita ritmična markiranja naglašenih in nenaglašenih nihanj, ki do izraza značilneje priplezajo predvsem v standardnih sonetnih oblikah.In ni zanemarljiva ali neoprijemljiva intonacija pesničinega neizgovorjenega premisleka s podelitve prisluženega zlatnika poezije leta 2018, ki si svoj prostor pribori na ovitku aktualne zbirke in kjer pesnica poudari, da naj ji »bo v svetu strašljivega Minotavra kapitala« naposled dovoljeno »za hipec minorja verjeti v poezijo«.