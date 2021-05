V nadaljevanju preberite:



SNG Drama Ljubljana bo jutri zvečer iz Male drame prenašala premiero igre, ki je nastala ob vzponu skrajne desnice v Franciji konec 90. let in se ukvarja predvsem s ksenofobijo. Režira jo Nina Šorak, igrajo Saša Pavček, Iva Babić, Bojan Emeršič, Saša Tabaković.



»Moja igra govori o škorpijonu: če ne more napadati drugih, piči in zastrupi samega sebe. Živimo v času, ko so besede strupene. Besede so kot črna magija. Besede vseh skrajnežev delujejo kot urok. Tako kot škorpijon, ki ­zastrupi samega sebe,« je med drugim v video predstavitvi youtube kanalu SNG Drama dejala avtorica Véronique Olmi.