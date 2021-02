Bila je vsestranska in mednarodno priznana ustvarjalka

Nevenka Koprivsek FOTO: Mavric Pivk/Delo

Nevenka Koprivšek je vodja zavoda Bunker in festivala Mladi levi. FOTO: Mavric Pivk/Delo

»V petnajstih letih so bili kar precejšnjemu delu scene omogočeni sorazmerno stabilni pogoji. Sama temu rečem začasna nestabilnost, saj navzven delujemo stabilno, a hkrati je vse prepišno, prekarno in vsakič se zaganjamo znova.« Tako je pred dvema letoma za Delo povedala direktorica in ustanoviteljica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek. »Bila je pomembna akterka v polju sodobne uprizoritvene umetnosti v Sloveniji in prepoznavna na mednarodnem parketu,« so v sporočilu o njeni nenadni smrti zapisali v zavodu.»Bila je iskriva, polna življenja in načrtov za prihodnost. Prihodnost, ki je bila vedno povezana s sodobno umetnostjo. Neizmerno jo bomo pogrešali,« so zapisali v zavodu Bunker, o nekdanji umet­niški direktorici pa so iz umetniškega sveta Gledališča Glej sporočili: »Neizmerna žalost in bolečina sta nas obšli ob vesti, da nas je zapustila nekdanja umetniška direktorica Gledališča Glej in vsestranska ustvarjalka Nevenka Koprivšek. Hvala za Glej, hvala za Bunker in hvala za naše in tvoje sodobno gledališče, Nena.«Junija 1959 v Ljubljani rojena umetnica in kulturna menedžerka je leta 1983 diplomirala na šoli za gledališče, gib in mim Jacquesa Lecoqa v Parizu. Leta 1997 je pridobila evropsko diplomo iz vodenja projektov v kulturi v okviru bruseljske fundacije Marcel Hicter. Leta 2009 je diplomirala iz Feldenkraisove metode ozaveščanja skozi gib pri Myriam Pfeffer in od takrat je uvajala to metodo ne samo med plesalci in igralci, temveč tudi med glasbeniki in širše zainteresiranim občinstvom. Leta 2013 je pridobila še specialno diplomo JFK (Jeremy Krauss Approach) za delo z otroki s posebnimi potrebami. Po študiju in pariški diplomi je igrala v različnih gledaliških skupinah in projektih v Parizu in New Yorku; Compagnie Grottesco, Theatre Torr, Theatre Mondain in ljubljanski Koreodrami, med njimi je bil najuspešnejši projekt You – The City režiserke Fione Templeton, ki je gostoval tudi v Ljubljani.Leta 1989 je na vabilo Gledališča Glej režirala Handkejeve Železniške informacije (v okviru projekta 5 in ½) in kmalu zatem postala umetniška vodja tega gledališča in to delo opravljala dva mandata, od leta 1989 do 1997. Za igro in kasneje za režijo je prejela dve kolektivni Borštnikovi diplomi (za Agato ­Schwarzkobler in Železniške informacije) in nagrado na festivalu Mess v Sarajevu (za Agato Schwarzkobler). Kot umetniška direktorica Gleja je skrbela za program in njegovo umestitev v slovenski in mednarodni prostor. V času njenega umetniškega vodenja je Glej skrbel za produkcijo, postprodukcijo in gostovanja 26 gledaliških in plesnih predstav ter ene komorne opere. Že v prvem letu njenega vodenja so v Gleju dobili svojo prvo priložnost na primer Iztok Kovač s predstavo Movens (kasneje En Knap) in Betontanc s prvo predstavo Pesniki brez žepov. Obe skupini sta v slovenskem prostoru prebili led in postavili slovenski ples in fizično gledališče tudi na evropski zemljevid. V tem času je bilo izvedenih več kot 200 Glejevih gostovanj po Evropi, Afriki, ZDA, Južni Ameriki in Avstraliji.Leta 1996 je vsebinsko in organizacijsko oblikovala slovenske projekte v programu København, evropska prestolnica kulture 1996, v katerem so izvedli osem umetniških projektov. Takrat je bila ustanovljena tudi mednarodna mreža Junge Hunde, prek katere so dobili priložnost za mednarodno predstavitev številni slovenski plesni ustvarjalci, poleg Betontanca še Maja Delak, Branko Potočan, Mala Kline, Sanja Nešković, Valentina Čabro, Magdalena Reiter, Goran Bogdanovski in drugi. Tri leta kasneje je oblikovala tudi slovenske projekte v okviru programa Weimar, evropska prestolnica kulture 1999, v katerem so bili realizirani štirje umetniški projekti.Decembra 1997 je Nevenka Koprivšek ustanovila zavod Bunker in z njim tudi mednarodni festival gledališča in plesa Mladi levi . Od takrat je bila tudi njuna direktorica. Tako zavod kot festival sta od začetka producirala, predstavljala in na različne načine podpirala razvoj sodobnih scenskih umetnikov, plesnih, gledaliških, interdisciplinarnih. Avgusta 2004 je Bunker postal programski upravitelj Stare mestne elektrarne – Elektra Ljubljana, ki je eden od vitalnejših centrov sodobne scenske umetnosti, referenčen tako doma kot v tujini. Pred tremi leti, po petnajstih letih upravljanja prostorov Stare mestne elektrarne, je za Delo povedala: »Počutimo se kot nikogaršnje dete. Zaradi stalne negotovosti se zanašamo bolj ali manj na iznajdljivost sodelavcev in potrpežljivost umetnikov.« Bila je tudi soustanoviteljica Asociacije, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, in dolgoletna članica njegovega upravnega odbora.Nevenka Koprivšek je leta 2003 prejela Župančičevo nagrado za izjemne dosežke v kulturi v mestu Ljubljana. Leta 2012 ji je francosko ministrstvo za kulturo podelilo red vitezinje za umetnost in literaturo, leta 2016 pa tudi red častnice umetnosti in literature za pomemben prispevek v povezovanju in učvrstitvi vloge umetnosti v Franciji in po svetu.