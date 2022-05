Brez občinstva nobeno gledališče ne more živeti

Koroški deželni teater bo po dveh letih zatišja zaradi epidemije v soboto v kulturnem domu v Podgorju pri Slovenj Gradcu znova­ pripravil Gledališko tržnico, prireditev za ljubiteljska gledališča. Namenjena je predstavitvi njihove produkcije pa tudi izmenjavi, nakupu in prodaji gledaliških predstav. »Ne bo jih veliko, a bodo zelo kakovostne,« so ­napovedali organizatorji.

Povabili so tudi društva, ki zaradi epidemije nimajo predstav, nekatera so celo zapustili igralci, režiserji, tehniki, kostumografi ... O posledicah, ki jih je čas koronavirusa pustil v gledališču, nameravajo po Gledališki tržnici napisati odprto pismo Javnemu skladu za ljubiteljske in kulturne dejavnosti, krovni organizaciji, ki bi po besedah Sergeja Dolenca iz Koroškega deželnega teatra morala več storiti za ljubiteljsko gledališko kulturo v državi.

Razmere v ljubiteljskem gledališču po epidemiji bodo tudi tema okrogle mize v okviru Gledališke tržnice. »Številna gledališča so letos ugotovila, da jih žal ni več. Porajajo se vprašanja, kako pridobiti nove ljudi in kako na novo zagnati gledališko delo,« je povedal Dolenc. Izpostavili bodo tudi problem financiranja. Ljubiteljska gledališča so odvisna od predstav, ki jih dve leti ni bilo. »Številna gledališka društva so ostala brez denarja za produkcijo,« je opozoril in pripomnil, da je velik problem, ker so se ljudje odvadili hoditi na gledališke predstave. »To smo opazili tudi v Koroškem deželnem teatru. Tako malo občinstva v dvorani še ni bilo,« je poudaril Dolenc.

Tehten premislek

V Šentjakobskem gledališču v Ljubljani so epidemijo izrabili za »tehten premislek pomanjkljivosti delovanja in poslovanja v zadnjih letih, preigrali so vse možne scenarije ter se odločili za izvedbo projektov, s katerimi smo se hoteli približati javnosti, kajti brez občinstva nas ni. Brez občinstva gledališče ne more živeti.«

Na Gledališki tržnici bodo ponudili vse predstave v rednem repertoarju pa tudi vse prihajajoče produkcije. »To so predstave za odrasle: O mrtvih samo dobro v režiji Jaše Jamnika, Resno moteni v režiji Jerneja Kobala, Jetnik Druge avenije v režiji Gorazda Žilavca, Sen v režiji Nataše Barbare Gračner, Ljubezen, strast in grdi puloverji v režiji Jaše Jamnika, Na valovih v režiji Aleša Valiča, Luč mi prižgite v režiji Sare Lucu, Za narodov blagor v režiji Gojmirja Lešnjaka - Gojca in uprizoritve svetovne klasike, ki jih napovedujemo v sezoni 2022/23. To so Revizor v režiji Ire Ratej, Čakanje Godota v režiji Jaše Jamnika, Linhart v režiji Juša A. Zidarja, Država, to sem jaz v režiji Milana Goloba in Brecht o Brechtu v režiji Sare Lucu.«

Kanarčkova župca

Koroški deželni teater, ki ima za sabo deset let delovanja, je eno od najmlajših ljubiteljskih gledališč v državi. V času svojega delovanja so pripravili šest premier. Vsaka je doživela od trideset do štirideset ponovitev. Najnovejša predstava avtorja Miloša Radovića ima naslov Kanarčkova župca, zbranim na Gledališki tržnici jo bodo predstavili ob 18. uri. Sergej Dolenc, ki je predstavo režiral, besedilo zanjo prevedel in priredil, v njej pa tudi igra, je povedal, da je Kanarčkova župca zgodba o ljubezni.

Sergej Dolenc v predstavi Kanarčkova župca Koroškega deželnega teatra. FOTO: arhiv JSKD Slovenj Gradec

Mateja Kokot je po selektorskem ogledu Kanarčkove župce v okviru Linhartovega srečanja 2022 zapisala, da gre za pretresljivo predstavo o človeškem medsebojnem odnosu. Po njeni oceni je predstava dovršena na vseh uprizoritvenih ravneh, ljubezensko zgodbo pa odlično povezuje celoten igralski ansambel.

Zelo uspešna je bila tudi njihova predstava Terapija mladega srbskega avtorja Jordana Cvetanovića, prav tako v režiji Sergeja Dolenca in prevodu Dušana Stojanoviča. Koroški deželni teater bo predstavo jeseni postavil na novo. Prepričan je namreč, da ljudje potrebujejo kulturo, predvsem dobre, sporočilne gledališke predstave. Če je ne bodo ponudili gledališčniki, jo bo ponudil kdo drug, so prepričani v Koroškem deželnem teatru, kjer so za svoje delo prejeli že več nagrad.

Premiera Za narodov blagor

Slovenska ljubiteljska gledališča so se leta 2018 na pobudo Šentjakobskega gledališča povezala v Mrežo ljubiteljskih gledališč z namenom »povezovanja, izmenjave mnenj, iskanja rešitev ali pridobitve znanj, koprodukcij in izobraževanj. Navsezadnje tudi predstavitve aktivnih skupin z njihovimi uprizorit­vami in izmenjave gostovanj. S srečanji smo pridobili vpogled v dejansko stanje ljubiteljskega gledališča pri nas. S skupnimi močmi lahko razvijamo svoje potenciale, prepoznavnost in s povezovanjem ustvarjamo boljše pogoje za delovanje v slovenskem prostoru in zunaj meja,« so sporočili iz Šent­jakobskega gledališča, kjer bodo z današnjo premiero predstave Za narodov blagor v režiji Gojmirja Lešnjaka - Gojca sklenili sezono 2021/22.

Ta teden bodo v sodelovanju s Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo (projekt Ogledalo) z modno revijo kreacij, ki jih bodo nosili tudi člani in igralci Šentjakobskega gledališča, napovedali repertoar nove sezone z vsemi režiserji, ki so jih povabili k sodelovanju. Zahvalili se bodo umetniški vodji Mojci Kreft, avtorici jubilejne sezone, ter predstavili novega umetniškega vodjo Roka Andresa.