Brezobzirna duhovitost, začinjena z melanholijo

Shakespearova komedija Dvanajsta noč ali Kar hočete, ki velja za eno od največkrat uprizarjanih bardovih veseloiger, se na veliki oder ljubljanske Drame vrača po dolgih desetletjih, tokrat v režiji Janusza Kice in prevodu Milana Jesiha. Prvič so jo z naslovom Kar hočete ali Na večer svetih treh kraljev v Ljubljani in sploh na slovenskih odrih uprizorili maja 1923 v režiji Osipa Šesta in prevodu Otona Župančiča, zadnjič leta 1944.