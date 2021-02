Dežela prihodnosti odpira oči

Vprašanje begunstva in lažna slepota

Dežela prihodnosti je predstava, ki ne skriva resnice. Foto Esra Rotthoff

Iskanje novih poti

ℹ FUTURELAND (Dežela prihodnosti)

režija: Lola Arias

zasedba: Mamadou Allou Diallo, Ahmad Azrati, Fabiya Bhuiyan, Mohamed Haj Younis, Bashar Kanan, Sagal Odowa, May Saada, Sarah Safi

produkcija: Gledališče Maksima Gorkega, Berlin

jutri ob 19.30

Slovensko mladinsko gledališče se ponaša s številnimi gostovanji v tujini. Predstavili so se tudi v Berlinu v programsko sorodnem Gledališču Maksima Gorkega. ­Sodelovanje s tem gledališčem se je poglobilo in pripeljalo do jutrišnjega spletnega gostovanja s predstavo Futureland (Dežela prihodnosti) Posnetek odmevne predstave, ki si jo bomo lahko ogledali jutri ob 19.30, je bil prirejen za spletno predvajanje na platformi Dringeblieben . Gre za način sodelovanja, ki ni običajen in je predvsem posledica trenutnih razmer zaradi pandemije. »Predstava je premišljeno tehnično pripravljena za prenos. S tem se je ukvarjala ekipa ljudi iz teatra Gorki skupaj z režiserko [Lola Arias],« nam je pojasnil umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča. »Za spletno gostovanje v Gorkem smo pripravili slovenski prevod in podnapise. Naše sodelovanje z Gledališčem Maksima Gorkega je tudi tokrat podprl Goethejev inštitut.« Posnetek bo na platformi dostopen 24 ur.V znanstvenofantastični dokumentarni predstavi Futureland nastopajo mladostniki, stari od 14 do 18 let. V Nemčijo so prišli sami iz nemirnih držav, Sirije, Somalije, Gvineje, Afganistana in Bangladeša. Zakon o azilu Nemčiji preprečuje, da bi jih izgnala, če so brez staršev, dokler ne dopolnijo 18 let, kar pomeni, da se bojijo polnoletnosti, ker bodo s tem izgubili varnost. Nesrečni mladostniki so prav tako ujeti med dvema kulturama, kar jim otežuje iskanje identitete. »Za to predstavo smo se odločili zaradi njene umetniške kvalitete in seveda vsebine. Poglejte okoli sebe. Živimo v državi, pa tudi v svetu, kjer postaja sovražni govor norma in splošno sprejet. Z najvišjih državnih instanc poslušamo žalitve na račun ljudi druge nacionalnosti ali veroizpovedi. Razen redkih objav na družabnih medijih se temu v bistvu nihče ne upira.Odnos do migrantov in beguncev, ljudi, ki so v svoji državi pustili vse in se podali v boljšo Evropo, je grozen. Spomnite se otrok beguncev v Kranju ali predstav mladinca 6 ali Gejm. Futureland je resna politična in umetniška gesta teatra Gorki, to ni zgolj neka gledališka zgodba, temveč tudi neposredna pomoč otokom v azilu, njihovi vsakodnevni borbi. Upam, da bo po ogledu predstave vsaj nekaj ljudi, tukaj v Sloveniji, spremenilo mišljenje in prenehalo misliti samo nase in svoje dvorišče. Upam, da nas bo Futureland vznemiril, tako kot to zmore prava umetnost.«Trenutno je gledališčem onemogočeno uprizarjanje predstav v živo pred občinstvom, zato številni iščejo alternativne načine doseganja ljudi. »Prepovedan nam je neposreden stik z občinstvom, zato sta osnovno poslanstvo teatra in bistvo njegovega obstoja – kolektivnost – v veliki krizi. Pandemija še kako odgovarja nacionalističnim in desničarskim politikam, ker ne dovoli mednarodnosti. Morali smo se obrniti od sveta in obstajati v majhnih, provincialnih, zaprtih skupnostih. Svet nam je bil odvzet, namesto tega pa se nam ponuja domačinska, ruralna, plemenska politika gena in nacionalne pripadnosti.Ena od osnovnih identitet Slovenskega mladinskega gledališče je v mednarodni izmenjavi. Ne le tisti, ko potujemo nekam z avtobusom, temveč takšni, v kateri sodelujemo kot relevanten partner v izmenjavah z drugimi hišami, ki imajo podobno repertoarno politiko kot mi. Torej z gledališči, ki se ukvarjajo z refleksijo konteksta. Naša zaveza je odpirati okno v svet, tudi v teh razmerah, ki to onemogočajo. Iz tega se je porodila zamisel o spletnih gostovanjih.«Sodelovanje z Gledališčem Maksima Gorkega predvideva tudi uprizoritev predstave iz repertoarja Slovenskega mladinskega gledališča, vendar še ni dorečeno, katero bodo ponudili Berlinu. »O tem se še pogovarjamo, upam da bo predstava Gejm v režiji Žige Divjaka,« je dejal Goran Injac. »S tem bi mednarodnemu občinstvu predstavili mladega režiserja, hkrati pa bi ostali zvesti svojemu poslanstvu politično relevantnega gledališča. Na vsak način gre za sodelovanje med prijateljskima hišama, ki se ne bo ustavilo zgolj pri enem prikazu predstave.«