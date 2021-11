Igor Samobor odstopil z mesta ravnatelja Drame

Igor Samobor je danes nepreklicno odstopil z mesta ravnatelja Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. V odstopni izjavi, je poudaril, da odstopa zaradi ignorance ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki je zaustavil obnovo razpadajoče gledališke stavbe.

Samobor, ki dramo vodi že osem let, je poudaril, da je vodstvo Drame sprejel z namenom, da poskrbi za sanacijo gledališke stavbe, ki je zaradi dotrajanosti ogrožala zaposlene in obiskovalce. Od takrat so postopki sanacije, ki jih je gledališče začelo pod kulturnim ministrom Urošem Grilcem, tekli brez prekinitev, kljub temu, da se je v osmih letih Samoborjevega vodenja gledališča zamenjalo šest ministrov za kulturo.

A ko je kulturni resor prevzel minister Vasko Simoniti se je ustavilo. »Kljub dejstvu, da smo vse zaveze in postavke pogodbe o financiranju projektiranja prenove Drame vestno realizirali, je minister Simoniti financiranje prekinil,« je pojasnil Samobor in dodal, da od takrat vsi sodelujoči pri prenovi delajo pro bono, zgolj iz želje, da bi gledališče lahko čim bolj nemoteno delovalo.

Poleg tega je Simoniti brez posveta s stroko posegel v projekt in med drugim zahteval, da iz projekta izključijo že tri leta pred tem kupljene prostore Nemške hiše. »V želji po nadaljevanju postopkov smo z ekipo sodelavcev na vse te samovoljne intervencije pristajali,« je potožil Samobor. Kljub temu minister projekta obnove ni odobril.

Dobili niso niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, kljub temu, da je gradbeno dovoljenje prvi pogoj za pripravo dokumentacije in vse nadaljnje postopke ter tudi za izračun dejanske vrednosti investicije. Simoniti je nato zahteval revizijo projekta. Kljub temu, da je bila zaključena v septembru, rezultatov v Drami še vedno niso dobili. »Ministra sem prosil za sestanek. Odgovora nisem dobil,« je zapisal Samobor.

Minister je ignoriral tudi vse nadaljnje Samoborjeve prošnje za sestanek, medtem pa zgradba Drame propada in vse bolj ogroža tam delujoče in obiskovalce. »V takem okolju na žalost ni mogoče delovati,« je povzel Samobor in se, »ker obstaja možnost, da odklonilni odnos ministra ni splošne, temveč osebne narave,« nepreklicno umaknil s položaja ravnatelja SNG Drame.