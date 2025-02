| Oder PREMIUM

Dramaturgija sodobnosti je dramaturgija demence

Podatki so novodobna surovina, s katero korporacije in oblasti črpajo vrednost iz človekovih navad, odnosov in lastnosti, je poudaril režiser Jan Krmelj.

Galerija »Izbira raznolikih postopkov se je pokazala za nujno, saj predstava govori o sodobnosti, ki po naravi beži jasni razmejitvi med resničnim in fiktivnim,« pravi Jan Krmelj. Na fotografiji s soustvarjalci predstave Nafta. FOTO: Črt Piksi