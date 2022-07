Komorni glasbeni večeri na Ljubljana Festivalu

Občinstvo bodo v ambientu Križevniške cerkve razvajali domači in tuji komorni ustvarjalci, od Andreja Žusta in zasedbe Ensemble Dissonance do Latice Honde-Rosenberg, Alexandre Verbitskaye in Reinholda Friedricha.

Odlomki Brahmsovih violinskih sonat in klavirskega tria bodo zazveneli 26. julija ob 18. uri v izvedbi izvrstne violinistke Latice Honde-Rosenberg, kontrabasista Boža Paradžika, pianistk Zuzanne Basinske in Annalise Orlando. Drugi del koncertnega večera pa bo zaznamovala briljanca virtuozne igre mojstrov klavirja v interpretaciji priznanega profesorja klavirja, solista in dirigenta, Epifania Comisa.

FOTO: Festival Ljubljana

Priznana zasedba mednarodno uveljavljenih glasbenikov bo 1. avgusta ob 20. uri predstavila razgiban, a na Slovenskem redkeje slišan program, ki sega od klasicizma prek romantike do 20. stoletja. Koncert bodo izvedli oboist Emanuel Abbühl, flavtist Felix Renggli, klarinetist François Benda, fagotist Ole Kristian Dahl, hornistka Zora Slokar in pianistka Elina Gotsouliak. Ensemble Dissonance, ki združuje glasbenike Godalnega kvarteta Dissonance, Orkestra Slovenske filharmonije in Simfoničnega orkestra RTV Slovenije, bo 2. avgusta premierno izvedel delo Cartagena, ki ga je za zanimivo sozvočje kvarteta saksofonov in godal napisal Izidor Leitinger – ta ga bo kot dirigent tudi vodil. Godalnemu ansamblu se bo pridružil kölnski Kvartet saksofonov Signum, v katerem igrata tudi slovenska glasbenika Blaž Kemperle in Alan Lužar.

FOTO: Festival Ljubljana

Na festivalski oder se 3. avgusta ob 20. uri vrača harfistka Alexandra Verbitskaya, ki bo tokrat predstavila program del iz obdobja romantike, ko je zven enega najstarejših glasbil na svetu nagovarjal številne umetnike. Dan pozneje, 4. avgusta, pa bo Ensemble Dissonance poslušalce z glasbo kot dokumentom časa in prostora popeljal v Brandenburg, nemško zvezno deželo s prav posebno vlogo v evropski zgodovini in umetnosti. Kot solist bo nastopil znameniti virtuoz na baročni trobenti Reinhold Friedrich, izvedbe bo vodil karizmatični violinist Dmitrij Sitkovecki, redni gost Festivala Ljubljana.

FOTO: Festival Ljubljana

Izvrstni trobentač Reinhold Friedrich bo znova nastopil 6. avgusta ob 20. uri, ko mu bosta ob boku stala hornist Berlinske filharmonije Andrej Žust in pozavnist Branimir Slokar. Večer bo popestrila Suita za trobento, rog in pozavno francoskega trobentača Jeana Françoisa Michela in mnogi drugi glasbeni vrhunci.

Vstopnice za dogodke 70. Ljubljana Festivala so že v prodaji na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in Eventimovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana