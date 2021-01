Koprsko gledališče bo do pomladi na spletu

S premierami bodo počakali

Igralka Anja Drnovšek bo otrokom prek spleta predstavila eno od svetovnih pravljic, pri čemer se bo oblekla v kostum, ki je značilen za državo, iz katere prihaja zgodba. FOTO: Anja Ukovič

Plodno sodelovanje s šolami

V Gledališču Koper so napovedali nadaljevanje koronske sezone. Lani jeseni so večino od 155 dogodkov izvedli prek spleta in tako bodo predvidoma delovali do aprila. Vsako soboto bodo predvajali predstave za otroke, tako za abonente kot zunanje – ti bodo v simboličnem znesku prispevali za vstopnico. Ob nedeljah bo s pravljicami popeljala otroke po svetu igralka. Predstav za odraslo občinstvo do ponovnega ­odprtja ne bo., direktorica koprskega gledališča, je naštela, da so lani jeseni uprizorili tri premiere, devet koprodukcij, cikel predstav Moč igre, ki so ga posvetili dvajsetletnici delovanja gledališča, šest predstav za otroke, prebirali so pravljice, izvedli načrtovan pedagoški program, javne pogovore s Primorskimi novicami in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper ter priredili gledališki dogodek na silvestrski večer. »Vsekakor smo leto preživeli delovno in tako opravljali svoje poslanstvo, čeprav je brez odra in občinstva v živo pred seboj težko vzdrževati pozitivno naravnost,« je dejala.Vaje za nove premiere potekajo, a so se odločili, da bodo vendarle počakali, da jih bodo lahko izvedli »na klasičen način«. »Težko je prenašati to čakanje, ko se nekaj rodi in ne gre v svet,« je nadaljevala. Prva v vrsti je predstava Birokrati, podtalna komedija Jureta Karasa, ki jo bo postavil na oder hišni ­režiserPo drugi strani bodo otroškim abonentom ponudili kar 16 predstav prek spleta. Te si bodo lahko za simbolične tri evre ogledali tudi drugi. »Od tega zneska si seveda ne obetamo zaslužka, pač pa bi radi pozvali ljudi, naj nas podprejo,« je omenila Katja Pegan. Siceršnji izpad prihodkov jim bo, poleg redne državne podpore, delno krila koprska občina.Po sogovorničinih besedah si ves čas izmišljajo nove formate gledaliških dogodkov, kot sta denimo prebiranje pravljic v živo prek spleta ter možnost, da otroci igralce medtem pokličejo po telefonu. To se je zelo dobro prijelo. »Vrhunec doživetij za otroke je bil, ko so lahko v živo govorili z dedkom Mrazom,« je dodal igralecki je sicer mlado občinstvo ob koncih tedna zabaval s Skokom v pravljico. Priznal je, da odkar so gledališča zaprta, močno pogreša aplavz.Z novim letom bo Štamulaka nadomestila Anja Drnovšek, ki bo s pravljicami otroke popeljala po svetu. Ob nedeljah dopoldne jim bo prek spleta predstavila eno od svetovnih pravljic, pri čemer se bo oblekla v kostum, ki je značilen za državo, iz katere prihaja zgodba. »Snemali smo v maskirnici, ki je sama po sebi zanimiva, saj se tu pravzaprav začne vsaka igralska vloga,« je pojasnila.Koprsko gledališče precej sodeluje s šolami. Na spletu so svoje delovanje razširili celo prek meja primorskih občin in denimo obiskali tudi nekatere osnovnošolce na Štajerskem. Še več takšnega sodelovanja, četudi na daljavo, pričakujejo tudi letos.Plesalec, član koprskega gledališkega ansambla, pripravlja novi plesni pravljici, Rdečo kapico in Žabjega kralja. Poudaril je, da umetnost potrebujemo vsi, predvsem zaradi otroka v sebi. Ta poskrbi, da smo tudi radovedni in radoživi, ne pa da se zgolj prestavljamo iz stresa v sprostitev ter nazaj, kar na koncu prej ko slej vodi v depresijo.»Nadaljujemo sodelovanje s Primorskimi novicami in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper. Zamislili smo si tudi projekt z Deso Muck, ki bo 'napovedovala prihodnost' vodilnim v posameznih delovnih kolektivih,« je omenila Katja Pegan. Več skupnih projektov so napovedali tudi z Avditorijem Portorož in sežanskim kulturnim domom.