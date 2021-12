Eichmann v Jeruzalemu Jerneja Lorencija v Cankarjevem domu

Eichmann v Jeruzalemu je prvovrstni gledališki in družbeni dogodek, ki razgrne probleme zločina, zla in posledic, ki jih prinaša. S svojo uprizoritveno asketskostjo vstopa naravnost v bolečo tematiko, ki jo uprizarja.

Igralska ekipa, tik pred prvimi vrstami parterja, nam najprej predstavi literarne in filmske vire študija (knjiga Hannah Arendt Eichmann v Jeruzalemu - poročilo o banalnosti zla, Lanzmannova deveturna filmska mojstrovina Shoah) in razloži svoje videnje holokavsta. Širši okvir zgodbe zoži sojenje enemu izmed ključnih hrvaških ljudi v stroju iztrebljanja Judov Andriji Artukoviću, nekdanjemu policijskemu ministru NDH, ki so ga ZDA v visoki starosti izročile Jugoslaviji. Igralci rekonstruirajo pričevanja preživelih, ne kot žive priče, ampak kot današnji bralci in gledalci: stvarno, realistično in zelo nazorno.

Katarina Bistrović Darvaš, Dado Ćosić, Frano Mašković, Mia Melcher, Pjer Meničanin, Rakan Rushaidat, Lucija Šerbedžija in Vedran Živolić igro preobrazijo v grozljiv opomin na grozote, ki jih človek lahko naredi drugemu človeku in to povsem brez obžalovanja, zato pa s polno mero pomanjkanja moralne presoje in etične odgovornosti, dveh ključnih nevarnosti skrajnega nacionalizma, pošasti, ki nikoli povsem ne izgine iz družbenega tkiva.

Prepoznavna režija Jerneja Lorencija je podprta s stalno ustvarjalno ekipo Matica Starine, Branka Hojnika, Belinda Radulović, Gregorja Luštka in Branka Rožmana, ki so z igralskim ansamblom Zagrebškega gledališča mladih ustvarili gledališko poslastico.

Predstava bo uprizorjena 18. decembra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji.

