Paziti moramo, da koža ne postane pretanka

Igralka Jette Ostan Vejrup se je v tridesetih letih ustvarjanja na slovenskih gledaliških odrih zapisala v tukajšnji gledališki in kulturni prostor z edinstveno igralsko prezenco. Od leta 2004 je bila stalna članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL). V zadnjih treh letih je tam ustvarila več premiernih vlog: »Seveda so zelo pomembni dejavniki dober tekst, zasedba, izbor režiserke, režiserja, a igralci se morajo med procesom povezati na poseben način, in če se ne zaljubijo v projekt, je po moje težko, če ne nemogoče, narediti izvrstno predstavo.«