Šest predstav, šest avtorskih projektov, in vse Cankar

Slovensko ljudsko gledališče Celje­ končuje sezono komedij,­ potem ko so zelo uspešno prejšnjo sezono posvetili mestu, v katerem ustvarjajo. Sezona 2025/26 je drzno zastavljena, saj si gledalci obetajo izključno avtorske projekte, vse po motivih del Ivana Cankarja. V središču bosta umetnik in umetnost ter njuna vloga v družbi. Kot je dejal umetniški vodja in direktor Miha Golob, je bila ideja za takšno sezono že nekaj časa v mislih, dogodki, kot je bil zadnji referendum, pa so jo še podčrtali.

Cankarja na celjskem odru nismo videli več kot 20 let, prihodnje leto, ko bomo počastili tudi 150. oblet­nico njegovega rojstva, bo Celje povsem Cankarjevo. Toda Golob je poudaril, da ni bil cilj praznovanje obletnic. »Tako kot bi morali nositi rože tudi kakšen drug dan, ne samo za 8. marec, je verjetno tudi s Cankarjem. Igrati bi ga morali kar naprej, dokler se družba ne bi spremenila v smeri, ki jo Cankar zagovarja.«