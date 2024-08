Spektakel prav tako pomemben kot eksperiment

V nadaljevanju preberite:

S predstavo Gran Bolero španskega koreografa Jesúsa Rubia Gama se je včeraj v Murski Soboti začel plesni festival Front@. V tokratni, 19. izdaji prinaša osemnajst plesnih projektov. Po besedah umetniškega vodje Matjaža Fariča so se odločili za velikopotezen uvodni projekt, saj moderni ples za drugačno pozicioniranost ob eksperimentu potrebuje tudi paradne in spektakelske predstave. Festival v Mariboru se je sinoči neuradno začel s predstavo Ona v izvedbi Anamarije Klajnšček, ki je ustvarjalno razpeta med Španijo in Slovenijo. Uradno odprtje festivala bo danes, ko se bo slovenskemu občinstvu predstavila Silvia Gribaudi s predstavo Gracije.