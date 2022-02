Tino Kosi bo nasledil Miha Golob

Celjski mestni svet je na seji brez razprave za novega upravnika Gledališča Celje, ki ga do konca avgusta vodi Tina Kosi, za naslednje petletno mandatno obdobje imenoval Miho Goloba iz Ljubljane. Njegovo kandidaturo je soglasno podprl tudi strokovni svet celjskega gledališča, medtem ko mu je svet zavoda dal en glas podpore. Golob, je poročala STA, bo vodenje Gledališča Celje prevzel 1. septembra, mandat pa se mu bo končal 31. avgusta 2027.

Golob je najprej študiral novinarstvo in nato na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani nadaljeval s študijem gledališke režije. V času študija je prejel akademijsko Prešernovo nagrado in nagrado za režijo na mednarodnem festivalu gledaliških akademij v Brnu. Kmalu po zaključku študija je za štiri leta prevzel umetniško in poslovno vodenje Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Večkrat je sodeloval pri televizijski produkciji. Režiral je v večini slovenskih institucionalnih gledališč in se podpisal pod režijo več kot 30 raznovrstnih uprizoritev. Režira tako uprizoritve za otroke in mladino kot uprizoritve za odrasle, od sodobne dramatike do slovenske in svetovne klasike.

Tina Kosi na tokratnem razpisu ni kandidirala. FOTO: Jaka Babnik

Tina Kosi, ki gledališče vodi od leta 2007, je za STA včeraj povedala, da na tokratnem razpisu ni kandidirala. Na razpis za novega upravnika celjskega gledališča, ki je bil objavljen decembra lani, je prispelo sedem vlog. Razpisne pogoje je izpolnjevalo šest kandidatov. Razpisna komisija celjskega mestnega sveta na zadnjem razpisu Tine Kosi ni podprla za upravnico, zato je bil razpis ponovljen. Tudi strokovni svet Gledališča Celje lani spomladi ni podal pozitivnega mnenja k njenemu imenovanju. Prav tako je njenemu ponovnemu imenovanju nasprotoval ansambel celjskega gledališča. Kot je maja lani povedala članica ansambla, imenovanju nasprotujejo, ker je umetniško vodenje Tine Kosi neuspešno.

Jagoda Tovirac je takrat povedala, da so opravili analizo, koliko predstav Gledališča Celje je bilo v mandatu Tine Kosi uvrščenih v tekmovalni del Borštnikovega srečanja v Mariboru. Ugotovili so, da je imela SNG Drama Maribor 21 predstav, Slovensko mladinsko gledališče 22, celjsko gledališče pa le sedem. Poudarila je, da so od Tine Kosi zahtevali, da v gledališče povabi režiserje, ki so na vrhuncu svoje kariere. »Če ni kreativnega naboja, se ansambel ne more razvijati, prav tako tudi ne posamezniki«, je menila Jagoda Tovirac.

Po njenih besedah v toksičnih razmerah, ki vladajo v gledališču, mlajši kolegi odhajajo. Tako jih je v času mandata zdajšnje upravnice odšlo 18, večina zaradi nezadovoljstva, ker jim ni dala priložnosti za razvoj. »Velik zdrs Tine Kosi je, da je eni do dvema generacijama igralcev onemogočila, da bi se razvili kot igralci. Mlajše generacije preobremenjuje, zato odhajajo iz gledališča,« je še povedala sogovornica.

Tina Kosi pa je takrat povedala, da so v času njenega vodenja gledališča celjski igralci in predstave prejeli več kot osemdeset nagrad v Sloveniji in tujini. V tem mandatnem obdobju so glede na pretekla obdobja zabeležili pomembne premike. Prvič v zgodovini so gostovali na festivalih v Grčiji in Rusiji. V tekoči sezoni so bili povabljeni v New York in Jekaterinburg, a sta gostovanji zaradi epidemije prestavljeni na naslednjo sezono. Začeli so tudi sodelovati na ravni mednarodnih koprodukcij. Prva tovrstna predstava s finsko skupino Sadsongskomplex:fi je uvrščena tudi v tekmovalni spored Borštnikovega srečanja. Strokovna komisija ministrstva za kulturo je program celjskega gledališča za leto 2021 ocenila kot vrhunski. Takšno oceno so v zadnjih letih prejeli že drugič, sicer pa je program vedno ocenjen kot kakovosten. Menila je, da bi težko soglašala, da našteto kaže na nazadovanje.

»Sem med redkimi gledališkimi direktorji, ki redno spremlja celotno produkcijo AGRFT in razvoj mladih talentiranih igralcev. Številni med njimi dobijo prav v Celju prvi angažma na profesionalnem odru. Sicer pa je jedro hišnega ansambla stabilno. Zato temeljitejša primerjava sedanjega položaja gledališča s tistim ob mojem prihodu navedenim očitkom nikakor ne pritrjuje,« je takrat še dejala upravnica.