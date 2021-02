Tjaša Mislej, Barbara Zemljič, Iza Strehar

TIŠINA MED NAMI

2020

Dramski omnibus

Krstna uprizoritev



Režiserka Nina Šorak

Dramaturginji Ira Ratej in Simona Hamer

Scenograf Branko Hojnik

Kostumografka Tina Pavlović

Avtor glasbe Mitja Vrhovnik Smrekar

Lektorica Barbara Rogelj

Oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik

Oblikovalec tona Sašo Dragaš



Režiserka prenosa Barbara Zemljič

Snemalna ekipa Tretji oder



Igrajo Primož Pirnat, Gaber K. Trseglav, Karin Komljanec, Bernarda Oman, Judita Zidar, Lotos V. Šparovec, Ajda Smrekar, Mojca Funkl, Tanja Dimitrievska, Mia Skrbinac k. g. in Lovro Zafred k. g.



Termini oz. ponovitve za abonente in izven:



četrtek, 4., petek, 5., sobota, 6., torek, 9., sreda, 10., in četrtek, 11. marca, ob 20. uri.

Nocoj, v soboto 20. februarja ob 20.uri bo na spletnem portalu Tretji oder spletna premiera prestave Tišina med nami režiserkeV predstavi spremljamo tri različne zgodbe o ljudeh, ki bi morali biti intimno povezani in ki so to morda nekoč celo bili, zdaj pa med njimi vladajo zamere, strahovi in odtujenost. Razkrivajo se družinske skrivnosti in frustracije. V vseh zgodbah so prisotna mejna psihična stanja in odkloni od nekoč veljavnih družbenih norm. Intimni odnosi so še komaj vzdržni.Posamezniki so ujeti v svoje osebne stiske, iz katerih ne vidijo izhoda, med seboj si ne znajo pomagati, drug pri drugem zaman iščejo oporo, saj vsak bije svoj boj za obstanek.K ustvarjanju skupnega besedila so povabili tri ugledne mlade slovenske avtorice:in. Tjaša Mislej (Grumova nagrajenka leta 2020) se občinstvu MGL predstavlja prvič, Barbara Zemljič in Iza Strehar pa sta za njihov repertoar pisali že v prejšnjih sezonah (Praznina spomina in Izkoristi in zavrzi me).