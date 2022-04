To je pravi razlog za obisk gledališča

Gledališke dvorane po (pre)dolgem premoru že polnijo bučni in hvaležni aplavzi gledalcev, saj si izkušnjo videnega in doživetega znova lahko delimo. Skupaj. V Mestnem gledališču ljubljanskem aprila obljubljajo pester in aktualen program. Vstopnice za nekatere predstave, ki so bile ob polovični zasedenosti dvoran razprodane, so spet na voljo.

»Noro, še zmeraj mi grejo kocine pokonci, ko pomislim na včerajšnjo predstavo – top!«

FOTO: MGL

Drama Avgust v okrožju Osage, ki jo je režiral mednarodno priznani režiser Janusz Kica, je letos na Velikem odru MGL nedvomno že postala uspešnica. Vsaka ponovitev večer za večerom navdušuje občinstvo, ki s stoječimi ovacijami nagradi igralce. Igro odlikujejo mojstrski dialogi in psihološko razplastene vloge, med katerimi še posebej izstopajo ženski liki. V četrtek, 21. aprila, bo predstava na sporedu tudi za izven. Ameriški dramatik Tracy Letts je za besedilo Avgust v okrožju Osage dobil Pulitzerjevo nagrado in nagrado tony. Leta 2013 je bil posnet še film z zvezdniško zasedbo, v katerem so blesteli Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch in drugi. V MGL v vlogi mame Violet nastopa Judita Zidar, v čevlje hčerk pa so stopile Jana Zupančič, Tina Potočnik Vrhovnik/Ajda Smrekar in Tjaša Železnik. V predstavi igrajo še Boris Kerč, Gregor Gruden, Klara Kuk, Nataša Tič Ralijan, Alojz Svete, Jernej Gašperin/Filip Samobor, Diana Kolenc/Mojka Končar, Gaber K. Trseglav in Tomo Tomšič.

»Še ena odlična predstava v MGL! Besedilo pa tako, da se v kakšnem koščku vsak prepozna. Pohvale vsem ustvarjalcem.«

FOTO: MGL

Ustvarjalna dvojica Katarina Morano in Žiga Divjak sta tudi letos v MGL pripravila gledališki presežek, ki nagovarja prav vsakega gledalca. V Usedlinah spremljamo družino, ki pospravlja črepinje – stanovanje nedavno umrle mame. Uprizoritev stavi na izrazito intimno doživljanje odnosov in komunikacije med družinskimi člani. Sedmerica vrhunskih igralcev (Mirjam Korbar, Jana Zupančič, Matej Puc, Mojca Funkl, Lotos Vincenc Šparovec, Lara Wolf in Iztok Drabik Jug) nam vsak večer znova podrži ogledalo, v katerem se lahko prepoznamo. Besedilo je nominirano tudi za letošnjo nagrado Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo. Dobitnik nagrade bo razglašen v petek, 8. aprila, na sklepni slovesnosti 52. Tedna slovenske drame.

»Predstava, ki jo odlikuje odlična ansambelska igra.«

FOTO: MGL

Gledališka sezona se je že prevesila v drugo polovico, s koncem zime pa se počasi poslavlja Zimska poroka. Zadnji abonmajski ponovitvi te črne komedije bosta na sporedu v torek, 5., in v soboto, 16. aprila. Uprizoritev, v kateri se prepletata humor in bridkost, ob tem pa se razgalijo človeška plehkost, pritlehnost in pogoltnost, je zrežiral Matjaž Zupančič. V predstavi igrajo mojstri komedije Mirjam Korbar, Iva Krajnc Bagola, Lotos Vincenc Šparovec, Viktorija Bencik Emeršič, Jožef Ropoša, Lara Wolf, Gašper Jarni, Tomo Tomšič, Jaka Lah, Mojca Funkl, Nina Rakovec, Gal Oblak in Matic Lukšič.

Nekoč se bova temu smejala – po dolgem premoru znova na Mali sceni MGL

FOTO: MGL

Ajda Smrekar je Ona, Filip Samobor je On. Ona je nadarjena igralka brez redne službe, On pa obetaven pisatelj, ki sanja o tem, da bo napisal uspešnico, medtem ko s pisanjem člankov in kolumn služi drobiž. Je ljubezen dovolj, lahko premaga vse? Kako »nepriložnosti« vplivajo na naše doživljanje nas samih in na naše odnose z drugimi? To so vprašanja, okoli katerih se vrti drama Nekoč se bova temu smejala, ki jo je zrežirala beograjska režiserka Anja Suša. V uprizoritvi je subtilno orisala eksistenčno stisko mladih izobražencev v sodobni posttranzicijski družbi. Nemožnost zaposlitve in prekarni boj za preživetje mladim preprečujeta, da bi se postavili na svoje noge in zaživeli dostojno življenje. Predstava bo na sporedu v sredo, 13. aprila, na Mali sceni MGL.

Naročnik oglasne vsebine je MGL