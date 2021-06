V Ljubljano prihaja z oskarjem nagrajeni skladatelj

Prizor iz filma Življenje je lepo. FOTO: Festival Ljubljana

FOTO: Festival Ljubljana

Življenje je lepo.



FOTO: Festival Ljubljana

​Vstopnice za koncertni večer so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih prodajnih mestih Eventim.

Skladatelj se bo na koncertnem večerupredstavil z glasbo iz nekaterih svojih najbolj znanih filmov in s skladbo, s katero se bomo skupaj poklonili 700. obletnici smrti enega največjih renesančnih pesnikov Danteja Alighierija, avtorja epske pesnitve Božanska komedija. Piovani je v svoji karieri ustvaril več kot 180 filmov, sodeloval pa je s številnimi priznanimi režiserji, med katerimi sta tudi Federico Fellini, eden največjih filmskih ustvarjalcev, in igralec Roberto Benigni. S Fellinijem je sodeloval pri njegovih zadnjih treh filmih Ginger in Fred (1986), Intervju (1987) in Glas lune (1990), z Benignijem pa prvič ustvarjal že leta 1995, ko je napisal tri skladbe za igralčevo gledališko turnejo.Dve leti pozneje sta spet združila sile pri filmski klasiki Življenje je lepo (La Vita é Bella), tragični komediji o italijanskem judovskem očetu, ki s svojo bujno domišljijo skuša ohraniti sinovo nedolžnost med zaprtjem v nacističnem koncentracijskem taborišču. Film je prejemnik številnih prestižnih mednarodnih filmskih nagrad, med drugim je osvojil oskarja za najboljši tujejezični film, Benigni je prejel oskarja za najboljšega igralca, Piovani pa za najboljšo glasbo. Skladatelj je tudi prejemnik številnih drugih priznanj, med drugim je leta 2008 za svoje umetniške zasluge prejel francoski viteški red za umetnost in leposlovje.Na festivalskem odru bomo prisluhnili baladi, ki je nastala po navdihu Dantejeve zbirke Novo življenje (La vita nuova) , ki opisuje pesnikovo ljubezen do njegove muze Beatrice. Balada poskuša v okvirih glasbene partiture ujeti žarek svetlobe, ki jo človek tretjega tisočletja lahko občuti med prebiranjem Dantejevih vrstic. Za dodatno koncertno doživetje bodo poskrbeli odlomki glasbe iz zadnjih treh Fellinijevih filmov, filmov bratov Taviani ter čudovita glasba iz filmaPod Piovanijevo taktirko bo nastopil na novo ustanovljeni Simfonični orkester Furlanije - Julijske krajine , ki deluje pod okriljem italijanske dežele Furlanije - Julijske krajine z namenom ohranjanja glasbene dediščine tega območja. Kot solistka bo zapela sopranistka, ki redno gostuje na svetovnih opernih odrih in sodeluje s priznanimi dirigenti, kot so Roberto Abbado, Zubin Mehta, Riccardo Muti.Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana