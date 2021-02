V Mestnem gledališču ljubljanskem nadaljujejo sezono

FOTO: MGL / Peter Giodani

Še vedno je obisk gledališč mogoč le v virtualnem prostoru. Kultura je osnovni gradnik naše identitete in temelj vzgoje, je živa in ves čas med nami. S spletnimi ogledi bodo tako lahko uresničili vsaj del abonmajske ponudbe, načrtovane za sezono 2020/21. Februarja napovedujejo dve spletni premieri in ponovitev romantične drame Jazz Romantično dramo Jazz v režiji(z imenitnimain) boste lahko v živo spremljali na predvečer valentinovega, tj. v soboto, 13. februarja, ob 20. uri.Sledili bosta spletni premieri uprizoritev iz repertoarja letošnje sezone: drama Ta obraz v režiji Tijane Zinajić v četrtek, 18. februarja, ob 20. uri in dramski omnibus Tišina med nami v režiji Nine Šorak v soboto, 20. februarja, ob 20. uri. Spletni premieri in ponovitve so namenjene tudi abonentom MGL-ja, ki so se odločili, da si bodo določene abonmajske predstave ogledali prek spleta.Tik pred zaprtjem javnega življenja oziroma gledališč 15. oktobra 2020 je bila na Velikem odru MGL odrska premiera prve slovenske uprizoritve drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham. Deloma avtobiografsko besedilo, ki obravnava problematičen odnos med materjo in sinom ter odtujenost očeta poslovneža, je režiralaV spletni različici bodo igralik. g.,k. g.,ink. g. Režijo spletnega prenosa bo prevzel režiserDramski omnibus treh zgodb Tišina med nami je režirala. Spremljamo tri različne zgodbe, ki se v mestu prepletejo neke noči, ko nizko na nebu sveti polna luna, v zraku pa še vedno visi grožnja okužbe, grožnja razpada. To so tri zgodbe o ljudeh, ki bi morali biti intimno povezani in ki so to morda nekoč celo bili, zdaj pa med njimi vladajo zamere, strahovi in odtujenost. Razkrivajo se družinske skrivnosti … K ustvarjanju skupnega besedila so v MGL-ju povabili tri ugledne mlade slovenske avtorice:in. Tjaša Mislej (Grumova nagrajenka leta 2020) se občinstvu MGL-ja predstavlja prvič, Barbara Zemljič in Iza Strehar pa sta z Mestnim gledališčem ljubljanskim sodelovali že v prejšnjih sezonah (Praznina spomina ter Izkoristi in zavrzi me).Igrajok. g. ink. g. Režija spletnega prenosa bo v rokah uveljavljene režiserke in scenaristkeObe premieri in ponovitve bodo prenašane na platformi Tretji oder , ki zagotavlja tudi nakup vstopnic.