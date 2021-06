Velika zmagovalka je predstava Gejm

Foto: Jure Eržen

»S predstavo Gejm sem želel opozoriti na to, kar se dogaja v naši državi in kakšna je naša odgovornost, da ljudi, ki prepešačijo pol sveta, da bi pri nas zaprosili za politični azil, načrtno pošiljamo nazaj ... Gre za dokumentarno predstavo, za katero smo iskali poseben gledališki izraz. Povezali smo se z nevladnimi organizacijami, šli na teren, za celotno ekipo je bila to pomembna izkušnja in hkrati grozljivo spoznanje, kako razčlovečeno je lahko človeško življenje.«



Žiga Divjak



Borštnikov prstan, najprestižnejše slovensko priznanje igralcu, je letos prejela Jette Ostan Vejrup, ki je presegla jezikovne ovire in slovensko gledališko krajino obogatila z novimi odrskimi izkušnjami. Foto Uroš Hočevar



In še umetniška avantura

Nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev pretekle sezone je prejela uprizoritev Biokozmizem::izreka po motivih Marka Breclja in Marka Mlačnika, v režiji Dragana Živadinova in produkciji Zavoda Delak.

Slovenske gledališke inventure smo sicer vajeni v hladnejših jesenskih dneh, a iz znanih vzrokov, ki jih ni treba ponavljati, je bilo letošnje oziroma lansko Borštnikovo srečanje izvedeno šele ta mesec. Nocoj so v SNG Maribor slovesno podelili festivalske nagrade in mirno lahko zapišemo, da je velika zmagovalka predstava Gejm, ki je nastala v koprodukciji Maske Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča in jo je zrežiral mladi režiser Žiga Divjak.Strokovna žirija (Vilma Štritof kot predsednica, Ivan Medenica, Haris Pašović, Norbert Rakowski in Barbara Orel) si je v tekmovalnem programu 56. festivala ogledala osem uprizoritev sezone 2019/2020 po izboru selektorja Roka Bozovičarja, dveh od desetih predstav namreč ni bilo več mogoče obnoviti. Ugotovili so, da slovensko gledališče dokazuje svojo vitalnost in družbeno odgovornost na visoki profesionalni ravni. Najboljša predstava festivala je po soglasnem mnenju žirije postala uprizoritev Gejm (to je sicer izraz, ki ga migranti uporabljajo med seboj kot oznako za zadnjih sto kilometrov, ki jih še morajo prebežati, da bi prišli do Evropske unije).Žirija, ki je nagradila tudi režiserja, je v odrski postavitvi videla silovito gledališče, ki brani človečnost ter temeljna načela evropske civilizacije in kulture. »Uprizoritev na vznemirljiv način priča o veliki tragediji migrantov, izročenih neusmiljenim postopkom državnih organov in evropskih državljanov. To je predstava, ki ne govori le o Sloveniji, temveč tudi o Evropi in svetu, ter alarmantno sporoča, da je rdeča linija prekoračena.« Sam režijski postopek Žige Divjaka je po oceni žirantov drzen in brezkompromisen, a v nobenem trenutku didaktičen, ne moralizira in ne želi ugajati občinstvu. »Ustvari urgentno uprizoritev, ki se bori proti prevladi politične, fizične in estetske brutalnosti.«Predstava Gejm je prejela tudi dve igralski nagradi. Matej Puc (nagrado je prejel tudi za vlogo v predstavi Sedem dni MGL) po mnenju žirije kaže bravurozno igralsko tehniko, izjemno moč v emocionalni artikulaciji likov ter sposobnost variiranja različnih stilskih in žanrskih registrov igre. Borštnikovo nagrado za mlado igralko pa je prejela Sara Dirnbek, ki svojo igro »obvladuje z izjemno disciplino in predanostjo ideji uprizoritve. Njeni avtentičnost in osredotočenost na temo dajeta predstavi dodatno dimenzijo.« Predstava Gejm je bila nagrajena tudi za dramaturgijo (Katarina Morano), scenografijo (Igor Vasiljev), oblikovanje svetlobe (Borut Bučinel), za glasbo in oblikovanje zvoka (Blaž Gracar).Sicer pa so Borštnikove nagrade za igro prejeli še igralci Vladimir Vlaškalić za vlogo Andraža v uprizoritvi Grmače (v produkciji Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor), Maša Derganc kot Alice v uprizoritvi Alice v postelji (SNG Drama Ljubljana) in Gašper Malnar za vlogo v predstavi Sedem vprašanj o sreči (koprodukcija Lutkovnega gledališča Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča). Prav tej predstavi (v režiji Tomija Janežiča) je žirija namenila posebno nagrado. V času, ko se gledališča ubadajo s pandemijo in njenimi posledicami, sta dve povsem različni gledališči pogumno vstopili v pravi produkcijski podvig in omogočili pravo umetniško avanturo, je med drugim zapisala žirija.