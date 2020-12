Zavezani gledališču, omiki in slovenstvu

Šentjakobsko gledališče sodi med stebre ljubljanske in slovenske kulturne identitete in simbolizira veliko predanost in strast do gledališke igre. 581 premier, 1500 igralcev in igralk, 12.000 predstav, dva milijona gledalcev, to so osupljive številke gledališča, ki letos praznuje sto let delovanja. Vendar statistika ni najpomembnejša, Šentjakobsko gledališče sodi med stebre ljubljanske in slovenske kulturne identitete in simbolizira veliko predanost in strast do gledališke igre.Čas epidemije je tudi zanje velik udarec, predvsem kar zadeva ponovitve nekaterih uspešnic iz prejšnjih sezon, vendar je nekakšna sreča v nesreči, da prav zdaj potekajo obsežna obnovitvena dela.