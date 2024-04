Slovenija častna gostja knjižnega sejma v Bologni

Največji sejem knjig za otroke, ki se ga letos udeležuje okrog 1500 razstavljavcev iz sto držav, se je danes začel tudi z zamahom Slovenije, tokratne častne gostje.

V sedmo desetletje je bolonjski sejem vstopil s pobudami za manjšinske trge in trge v vzponu, med novimi pridobitvami so center za prodajo filmskih in televizijskih pravic in sestrska sejma v sejmu BolognaBookPlus in Bologna Licensing Trade Fair/Kids.

Na odprtju sejma (na daljavo se je iz Kvirinala oglasil predsednik Sergio Mattarella) je spregovoril državni sekretar Marko Rusjan, v slovenskem programu je bila delavnica o združevanju kolaža in risanja Ane Maraž in Marte Bartolj, Miha Kovač je moderiral pogovor o ljubljanskem manifestu o branju na višji ravni.

Udeležnce odprtja sta nagovorila državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan in direktorica Javne agencije za knjigo Katja Stergar. FOTO: Jernej Čampelj

V knjižnici Salaborsa se je Anja Štefan srečala z bralci knjige rezijanskih pravljic Zverinice, pozdravljene!, v knjigarni Giannino Stoppani pa so odprli razstavo ilustracij Damijana Stepančiča iz knjige Petra Svetine Modri Portugalec. Na odprtju je spregovorila tudi direktorica Javne agencije za knjigo RS Katja Stergar (na fotografiji).