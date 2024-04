Svet slovenske ilustracije, ovit v baldahin

V nadaljevanju preberite:

Do četrtka na bolonjskem sejmišču poteka 61. sejem otroških knjig. Častna gostja sejma – Slovenija – ima po besedah direktorice Javne agencije za knjigo ­Katje Stergar jasno nalogo: glavni cilj in namen je predstaviti aktualno slovensko ustvarjalnost na področju otroške in mladinske literature širšemu italijanskemu­ in mednarodnemu občinstvu, spodbuditi prevode slovenskih knjig v tuje jezike ter nagovoriti­ slovenske založbe, da povečajo­ prihodke od prodaje avtorskih pravic, in krepiti njihovo prisot­nost v mednarodnem okolju.