Bogato obložena miza

Uporaba digitalnih pripomočkov v muzejskih postavitvah je danes samoumevna. Pomemben razmislek gre v smeri, katero od številnih digitalnih izraznih sredstev uporabiti, da bo zanimivo tako tistim, ki so domači s sodobno tehnologijo, kot tistim, ki so do nje zadržani.

Pokrajinski muzej Maribor je bil leta 2019 zaradi proučevanja kulinarike in vsebin, povezanih s prehrano, povabljen k sodelovanju pri nacionalnem projektu Slovenija – gastronomska regije Evrope 2021. Pozneje so se odzvali tudi na ponudbo Zavoda za turizem Maribor, ki je predlagal sodelovanje pri javnem razpisu za dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor – Pohorje, prek katerega je muzej dobil možnost pridobitve digitalnega orodja.

»Po razmisleku smo se odločili, da bomo kot digitalno orodje uporabili dotikalni zaslon, ki v ležeči postavitvi deluje kot velika miza, na kateri predstavljamo zgodovinske pojedine od 15. do 20. stoletja,« je povedala Nives Cvikl, kustodinja za etnologijo in avtorica digitalnih vsebin. Rešitev se je pokazala za ustrezno, tako zaradi predstavljene vsebine kot zaradi uporabniške izkušnje, saj je dotikanje zaslonov danes nekaj vsakdanjega. Obiskovalcem omogoča enostavno samostojno raziskovanje vsebin, pri čemer se uporabnik sam odloči, kako poglobljeno bo raziskoval predstavljene vsebine.

Vpogled v razvoj kulinarike

Vsebine so predstavljene pregledno in na več ravneh, ki omogočajo obiskovalcem samostojno raziskovanje in vpogled v razvoj kulinarike, v spremembe, ki so se na mizi dogajale v zgodovini, vzroke za pretirano uporabo določenih živil, recimo mesa, ali za zavračanje drugih, saj je dolgo trajalo, da se je krompir, ki je eden od stebrov naše prehrane, uveljavil na slovenskih jedilnikih.

Pokrajinski muzej Maribor je z digitalnimi predstavitvami zgodovinskih pojedin vključen v petzvezdično gurmansko doživetje Rock 'n' roll okusov, kar je turistični produkt za najzahtevnejše goste. V sedemurnem programu gostje spoznajo lokalno kulinariko in glasbo, okušajo vino in v muzeju dobijo celosten vpogled v zgodovino lokalne kulinarike.

Digitalizirane vsebine so podlaga za razvoj novega programa Pozdrav letnim časom. Udeleženci preko vseh pet čutil spoznavajo simboliko umetnostne zgodovine, povezane z grajsko arhitekturo, uživajo v glasbi, okušajo hrano in pijačo, kot so jo nekoč plemiči.