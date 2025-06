Dirigent Uroš Lajovic bo nocoj prejel Župančičevo nagrado za življenjsko delo, ki jo skupaj z drugimi Župančičevimi nagradami podeljuje Mestna občina Ljubljana za področje umetnosti. Nagrade za dveletno ustvarjanje bodo dobili filmska režiserka in scenaristka Maja Doroteja Prelog, igralec Blaž Šef ter pisateljica in prevajalka Suzana Tratnik.

Uroša Lajovica so v utemeljitvi označili za eno najvidnejših osebnosti slovenske glasbene umetnosti druge polovice 20. in začetka 21. stoletja, ki je s koncerti po Evropi, Aziji in Ameriki kot umetniški ambasador ponesel ime Ljubljane in Slovenije v svet. V več kot 50-letni karieri je kot dirigent deloval pri najvidnejših slovenskih in tujih orkestrih, med drugim pri Slovenski in Beograjski filharmoniji ter v Zagrebu, Sofiji, Shenzhenu in Odenseju, ter naštel več kot 1400 nastopov.

S Komornim orkestrom Slovenicum, ki ga je ustanovil, je pomembno prispeval k mednarodni uveljavitvi slovenske klasične glasbe in sodobnih skladateljev. Kot profesor dirigiranja na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju je vzgojil generacijo mednarodno uveljavljenih dirigentov, med njimi tudi šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka, in s tem pomembno pripomogel k ugledu slovenske glasbene pedagogike v svetu.

Posvečal se je tudi znanstvenemu in uredniškemu delu, od revizij partitur slovenskih skladateljev, kot sta Janez Krstnik Dolar in Marij Kogoj, do monografij o Beethovnu in Mahlerju. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med njimi nagrado Prešernovega sklada, piše v utemeljitvi.

Filmska režiserka in scenaristka Maja Doroteja Prelog bo Župančičevo nagrado prejela za celovečerni dokumentarni film Cent'anni. FOTO: Jože Suhadolnik

Filmska režiserka in scenaristka Maja Doroteja Prelog bo Župančičevo nagrado prejela za celovečerni dokumentarni film Cent'anni (2024), ki je z drznostjo in izrazno globino pretresel slovenski in mednarodni filmski prostor. S kamero, ki se brez olepšav obrača tudi k lastni ranljivosti, je ustvarila redko iskreno, poetično in tematsko kompleksno delo, ki presega meje žanra in odpira prostor za globok razmislek o ljubezni, identiteti, skrbi in mejah samopozabe, piše v utemeljitvi. Film je prejel več nagrad.

Član ansambla Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) Blaž Šef je v zadnjih dveh letih ustvaril niz izjemnih umetniških dosežkov, ki izstopajo tako po interpretativni poglobljenosti kot po izrazni raznolikosti. Njegov umetniški razpon se razteza od natančne psihološke karakterizacije in slogovno virtuozne večjezične igre do avtorskega sooblikovanja uprizoritev in mojstrske vokalne interpretacije. Med letoma 2023 in 2025 je sodeloval pri številnih domačih in mednarodnih produkcijah, kot so Ljudje, kraji in stvari, Sveta Ivana Klavniška, 1974 in Jata, opazno je tudi njegovo delo z mladimi ustvarjalci in pri sinhronizacijah in radijskih projektih.

Član ansambla Slovenskega mladinskega gledališča Blaž Šef je v zadnjih dveh letih ustvaril niz izjemnih umetniških dosežkov. FOTO: Jože Suhadolnik

Suzana Tratnik že več desetletij pomembno sooblikuje kulturno krajino Ljubljane kot avtorica, mentorica, urednica, prevajalka in aktivistka, ki v svojem ustvarjanju prepričljivo združuje umetniško dovršenost z družbeno občutljivostjo. V zadnjem dveletnem obdobju je izdala kratkoprozno zbirko Škarje, ki z močnimi, nepredvidljivimi in večplastnimi protagonistkami nadaljuje njeno raziskovanje človekove identitete, medosebnih odnosov in nevidnih družbenih mehanizmov, ki zaznamujejo posameznike. Osemnajst let je organizirala in moderirala večere LGBTQ proze in poezije, je selektorica Festivala LGBT filma in soustvarjalka LGBTQ arhiva v Škucu.

Župančičeve nagrade MOL podeljuje za vrhunske stvaritve na področju umetnosti, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Ljubljane in s svojo izjemnostjo odmevajo tudi v širšem mednarodnem prostoru.