Frankofonija živi, v Louisiani pa doživlja preporod

Rudy Bazenet si je bogate izkušnje s področja mednarodnih odnosov, kulturnih in jezikovnih izmenjav nabral v diplomatskih službah v ZDA, na Islandiji, v Sloveniji in Franciji. Lansko leto je pustil službo na francoskem zunanjem ministrstvu in se podal v New Orleans, kjer je soustanovil fundacijo za promocijo francoščine in kreolščine. V pogovoru nam je zaupal:



- katere so prednosti pridružitve Louisiane Mednarodni organizaciji za frankofonijo;

- kako poteka oživitev frankofonije v Louisiani;

- kaj je kreolščina in katere so njene glavne značilnosti;

- katere so trenutne dejavnosti fundacije NOUS NOLA in kakšni so načrti za prihodnost;

- zakaj je New Orleans tako poseben in drugačen od drugih delov ZDA.