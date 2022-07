Gibi spregovorijo namesto besed

V nadaljevanju preberite:

Béjart Ballet iz Lozane tudi petnajst let po smrti karizmatičnega ustanovitelja Mauricea Béjarta ostaja ena od najpomembnejših in najbolj vznemirljivih plesnih skupin. Na Ljubljana Festivalu se bo predstavila že petič, tokrat z deloma t 'M in variacije (t 'M et variations) in Béjart praznuje Mauricea (Béjart fête Maurice). Avtor obeh je Gil Roman, ki ga je za naslednika na mestu umetniškega vodje skupine izbral sam Béjart in sta mu oba projekta, vsak po svoje, tudi posvečena.