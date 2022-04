Kako preživeti visoko v obzidanem naselju

V nadaljevanju preberite:

Arheologi so na majhnem območju Gorjancev, nad vasjo Mihovo, našli kar pet najdišč, utrjenih mest, ki so nekaj časa - v času od pozne antike do zgodnjega srednjega veka - živela sočasno: Zidani gaber, Gradec, Trnišča ter na novo odkriti naselji Kozji hrbet in Prag. »Med najdbami so tudi prestižni in dragoceni predmeti,« je povedal avtor razstave, arheolog Borut Križ.