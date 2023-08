Kako z zakonodajo ujeti brbotajoče nove tehnologije

V nadaljevanju preberite:

Ko je sredi junija evropski parlament potrdil pogajalsko izhodišče o aktu o umetni inteligenci, v katerem se zavzema za strožji in sploh prvi nadzor umetne inteligence na svetu, in se je začelo obdobje trialoga, v katerem se morajo svet EU, evropski parlament in evropska komisija dogovoriti o končnem predlogu dokumenta, ki bo šel na glasovanje, se je začela vojna za transparentnost. Sisteme z nesprejemljivo stopnjo tveganja so se predlagatelji preprosto odločili prepovedati.