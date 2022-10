Kdo bo tuja podjetja prisilil uporabljati slovenščino?

V nadaljevanju preberite:

Državni praznik, dan reformacije, je trenutek, ki naj bi javnost spomnil na moža, zaslužnega za prvo knjigo v slovenskem jeziku, moža, ki je utemeljil knjižno slovenščino, in zato tudi na pomen slovenskega jezika in skrb zanj.

Kaj počnemo z jezikom in knjigami, napisanimi v njem, in kako? Zakaj nekateri telefoni nimajo slovenski menijev? Zakaj ne moremo na Netflixu gledati filmov s slovenskim prevodom? In zakaj inšpekcija ne ukrepa?