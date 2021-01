Knjižnice, muzeji in galerije se bodo v nekaterih regijah znova odprli

Vlada je na današnji seji sprejela odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, s katerim so kot izjeme od prepovedi dodane knjižnice, muzeji in galerije v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko. Odlok velja od sobote, 23. januarja, pa do 29. januarja.Z novim odlokom vlada po dveh tednih ponovno kot izjemo o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom omogoča delovanje knjižnic, muzejev in galerij v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko. Gre za Gorenjsko, Koroško, Obalno-kraško, Osrednjeslovensko, Podravsko, Pomursko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko in Zasavsko statistično regijo, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.Je pa ponujanje storitev knjižnic, muzejev in galerij v omenjenih regijah dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov. Upoštevajo se tudi vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. »Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid, s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja,« še piše v sporočilu.Kot so še sporočili iz urada vlade za komuniciranje, enaki ostajajo pogoji za ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Še naprej prepoved ne velja tudi za izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic v statističnih regijah Goriška, Jugovzhodna in Posavska.Galerije, muzeji in knjižnice so nazadnje svoja vrata na podlagi vladnega odloka zaprli 9. januarja.